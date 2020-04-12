رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة المفاوضات مع الزمالك لضم رفعت وسيسيه نهائيا

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كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري حقيقة دخوله في مفاوضات مع نادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات الثنائي أحمد رفعت المعارين لزعيم الثغر من النادي الأبيض.



وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"لم يحصل أي حوار مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حول الحصول على خدمات الثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسيه".



وأضاف :"ولكن رفعت لاعب مميز واتمنى استمراره، لكن سيسيه يرغب في تجديد تعاقده مع زعيم الثغر".



وأتم :"نتمنى أن تمر هذه الفترة على خير وأن ينتهي هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها ومصر محفوظة إن شاء الله".