Advertisements

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة المفاوضات مع الزمالك لضم رفعت وسيسيه نهائيا

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:43 م
أحمد رفعت وسيسيه
أحمد رفعت وسيسيه
علي نبوي
كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري حقيقة دخوله في مفاوضات مع نادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات الثنائي أحمد رفعت المعارين لزعيم الثغر من النادي الأبيض.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"لم يحصل أي حوار مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حول الحصول على خدمات الثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسيه".

وأضاف :"ولكن رفعت لاعب مميز واتمنى استمراره، لكن سيسيه يرغب في تجديد تعاقده مع زعيم الثغر".

وأتم :"نتمنى أن تمر هذه الفترة على خير وأن ينتهي هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها ومصر محفوظة إن شاء الله".

أخبار تهمك

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الحكومة تعلن خبرًا سارًا للمصرين العالقين في الخارج(فيديو)

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ يوم

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ يوم

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 25 دقيقة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي