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خبير لوائح يكشف مفاجأة حول انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:47 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد جمال
أعلن نادى بيراميدز عن تعاقده مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعدما قرر اللاعب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر وعدم تجديد تعاقده. 

وأكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين، أن تفاوض أحمد فتحي مع نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية كان بشكل سليم وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال فضل الله فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بيراميدز لن يستطيع أن يخرج عقد أحمد فتحي للإعلام لأن ذلك يخالف قوانين الاتحاد الدولي والشيء الوحيد الذى يجوز له هو إعلان التفاوض فقط".
 
وأضاف: "اتحاد الكرة تأخر فى تحديد الموسم الكروي الحالي، وأحمد فتحي لا يزال مصيره معلق بعد قرارات اتحاد الدولي لكرة القدم".

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