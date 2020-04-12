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اليورو يحقق ثاني مكسب أسبوعي بدعم من الإجراءات التحفيزية
الأحد 12/أبريل/2020 - 10:41 م
ارتفعت أسعار اليورو مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، ليحقق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف نقص السيولة فى الأسواق العالمية، وبعد إجراء تحفيزي جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% ليسجل 1.0952 دولار
حقق اليورو يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار، بفضل تحسن شهية المخاطرة بالأسواق ،فى ظل علامات على تباطؤ انتشار فيروس كورونا فى البؤر الساخنة فى أوروبا والولايات المتحدة.
وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.4% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي بالأسواق العالمية.
شهدت معظم أسواق الأسهم العالمية ، موجة تعافي قوية خلال الأسبوع ، بفضل بيانات أظهرت تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى إيطاليا وأسبانيا وألمانيا بجانب مدينة نيويورك فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي قلص من مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي.
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بعد إجراء تحفيزي جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
أعلن المركزي الأمريكي يوم الخميس عن برنامج قيمته 2.3 تريليون دولار لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وللحكومات المحلية ، فى أحدث خطوة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وعلى المستوي المحلي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في بعض البنوك المصرية اليوم الأحد ونستعرض سعر العملة الأوربية في البنوك المصرية والتى جاءت كما يلي:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.04 جنيه للشراء.
17.15 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.12 جنيه للشراء.
17.28 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
17.12 جنيه للشراء.
17.28 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
17.07 جنيه للشراء.
17.35 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى
17.14 جنيه للشراء.
17.30 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.16 جنيه للشراء.
17.30 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.11 جنيه للشراء.
17.29 جنيه للبيع.
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