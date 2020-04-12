موقف اتحاد الكرة من إلغاء الدوري المصري

أكد اتحاد الكرة المصري، أنه لا نية لتأجيل أو إلغاء بطولة الدوري، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





حيث أكد اتحاد الكرة أن الوقت ما زال متاحاً لإستكمال بطولة الدوري المصري، خصوصا بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل.





وأكد مسؤولي اتحاد الكرة أنه في حال إستكمال بطولة الدوري المصري سيتم إنهاءها في غصون 3 أشهر.





ويتصدر الأهلي بطولة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، جمعهم من 17 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى واحدة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.