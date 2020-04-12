راغب علامة: "دور الفن في المحن مهم واللي مايعملش حاجة يبقى كان بيغني للفلوس بس"

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علق الفنان راغب علامة على أغنيته الجديدة التي طرحها لتوجيه التحية للجيش الابيض خط الدفاع الاول في مواجهة فيروس " كورونا " والتي تحمل عنوان " إنتوا أملنا " قائلاً " إخترت هذه الاغنية وأهديتها للقطاع الطبي لانه اثبت أنه مهنة الانسانية ولاول مرة منذ سنوات خاصة وأن السنوات القليلة الماضية جعلتنا نشعر بان الطب تحول إلى تجارة لكن محنة كورونا أعادته للوضع الحقيقة وأنه مهنة للانسانية.



وتابع كلامه قائلا: "الان كل الاطقم الطبية سواء طبيب او ممرض أو مسعف تخدم لنجدة الانسان بلا مصالح أو مقابل او مال مشيراً إلى أن القطاع الطبي هو خط الدفاع الاول لمواجهة إرهاب " كورونا " الذي إجتاح العالم وأكمل قائلاً " لما بشوفهم الان وهما مش عارفين يشوفوا أهلهم عشان ينقذوا الضحايا إستفزني ذلك لاهداء هذه الاغنية لهم ".





مشيراً أن الاغنية ستبقى بصمة للتاريخ لتروي للناس هذه المحنة وأن الطب كان مثل القوات المسلحة في مواجهة إرهاب " كورونا " فالجيش الطبي الان هو خط الدفاع الاول .





وقال أن دور الفنان في هذه المحن دوره قدوة لمحبيه وجمهوره مشيراً أن الفنان في هذه المحن عليه دور حيث يغني للانسان للتخفيف عنه وغير ذلك تكون تجارة لان الي بيغني بس في أوقات الرواج يبقى عشان الفلوس والربح وهذه ليست رسالة الفن

وقال راغب انه وأسرته ملتزمين بالحجر الصحي المنزلي وخروجهم قاصر على حديقة المنزل للتريض فقط حتى تنتهي الازمة الخاصة بأزمة " كورونا " هذا الفيروس اللعين مشيراً إلى الاسرة تقوم بعمل طقوس في المنزل للقضاء على الملل قائلاً " دلوقتي مابنمل من قعدة البيت .. دايما بنتسلى " .





كاشفاً في مداخلة عبر سكايب مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث وتقديم الاعلامية لميس الحديدي أن نجله خالد تعرض لحادث سير بسيارته الاسبوع المنقضي لكنه نجى منه بلا إصابات .