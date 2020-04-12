حفل منتصف شعبان لـ محمد ثروت يحقق مليون مشاهدة على "يوتيوب"

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أحيا الفنان محمد ثروت حفل "ليل مناجاة النصف من شعبان"، بالمشاركة مع إيهاب يونس ومصطفى عادل ووائل الفشني والتي حققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتم بثها على القناة الرسمية لمحمد ثروت ويعود بها إلى الساحة مرة أخرى بعد ابتعاده عن الأضواء.



واحتفل المصريين بليلة النصف من شعبان بعدد من الأغاني الروحانية منها "قمر سيدنا النبي"،"لأجل النبي"،"يا مالك القدر" وتاثر محمد ثروت عند غناءه "روضة الهادي نبينا" بسبب تذكره غلق الحرم المكي لأول مرة وبكى هو والعازفين معه.



وذالك في ظل ما تمربه البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع الاختلاط والتجمعات، مما جعل معظم الفنانين احياء حفلات غنائية من خلال "اللايف" والذي لاقى إعجاب الجماهير.



وكان هذا الحفل من انتاج المنتج أحمد ثروت الذي ذكر أن الحفل تم بأحدث تقنية من إضاءة وصوت وجميع الامكانيات متوفرة، وأن هذا "اللايف" لقى وجود عدد كبير من أبناء الوطن العربي.

