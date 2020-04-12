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مبابي وماني على رأسهم .. 5 لاعبين قادرين على إسقاط ميسي من عرش الكرة الذهبية

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

اقتربت شمس المنافسة بين النجمين الكبيرين، ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، من الغروب، بعد تقدم الأسطورتين في السن نسبياً.


وهيمن النجمين على الكرة الذهبية خلال 11 عاماً مضى، حيث حصل ميسي على 6 ألقاب، مقابل 5 للدون.


وكان الليو آخر المتوجين بهذا اللقب عن العام الماضي 2019، إلا أنه من المرجح بشدة أن يظهر اسماً جديداً، ينهي إحتكار النجمين للقب، منذ عام 2008.


ويبزر لكم " الفجر الرياضي " من خلال هذا التقرير، أبرز 5 أسماء قادرة على خطف اللقب للعام الحالي 2020.


كيليان مبابي

يظل نجم باريس سان جيرمان ضمن أبرز لاعبي العالم حالياً، يكفي أنه صاحب أعلى قيمة سوقية بمبلغ 200 مليون يورو وفق شبكة " ترانسفير ماركت ".


يشفع لمبابي سنه الصغيرة، والتي تبلغ 21 عاماً، والتي ستمكنه من نيل هذا اللقب عاجلاً أم آجلاً.


ساديو ماني

نال النجم السنغالي لقب أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، بعد أن قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي عام 2019.


ومع قيادته للريدز لتصدر الدوري الإنجليزي بفارق كبير من النقاط قبل التوقف بسبب كارثة كورونا، يبقى ماني أحد أبرز المرشحين لنيل هذا اللقب.


نيمار دا سيلفا

توقع الجميع أن يكون نيمار خليفة لرونالدو وميسي، إلا أن إقدامه على مغادرة برشلونة بصورة مفاجئة عام 2017 عطل من تطور موهبته بشكل كبير.


ومع اقتراب عودته لبرشلونة مجدداً، قد يعود نيمار للمنافسة بشكل كبير على هذا اللقب.


جادون سانشو

أحد أبرز المواهب المتفجرة مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والذي بات قريباً من الإنتقال لمانشستر يونايتد.


كيفين دي بروين

يعد نجم مانشستر سيتي أحد أهم لاعبي خط الوسط في العالم حالياً، بعد عطائه الكبير مع النادي السماوي، لا سيما بعد أن قاد فريقه للفوز على ريال مدريد في إسبانيا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.


وفي حال إستكمال البطولة وقيادته للسيتي للتويج، ستزداد فرص دي بروين كثيراً في التتويج بهذا اللقب.

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