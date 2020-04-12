راغب علامة: "فيروس كورونا إرهاب ولكن له إيجابيات"

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حل السوبر ستار راغب علامة ضيفًا عبر برنامج القاهرة الآن مع ‎الإعلامية لميس الحديدي وذلك مساء اليوم عبر شاشة الحدث في تمام التاسعة مساءً، وذلك من خلال تطبيق سكايب.



وقال راغب إن فيروس كورونا يعتبر مثل الإرهاب يقلق الجميع ويهدد سلامتهم، ولكن الطاقم الطبي جاء ووقف أمامه مثل الجيش الذي يدافع عن المواطنين، وعلى كل فنان أن يدعمهم ويشارك بدور إيجابي.



ولكن فيروس كورونا جاء بايجابيات وابرزها هي تجمع الأسرة مع بعضها في ظل فترة الحجر المنزلي.



وكشف أسرار أغنيته للجيش الابيض " إنتوا أملنا " وقال أن الاغنية بصمة للتاريخ لدور الجيش الطبي في مكافحة كورونا بعد أن إعتقدنا أن المهنة تحولت لتجارة

دور الفن في المحن مهم ورئيسي والي مايعملش حاجة يبقى كان بيغني للمال فقط.



وعلق قائلاً "إخترت هذه الاغنية وأهديتها للقطاع الطبي لانه اثبت أنه مهنة الانسانية ولاول مرة منذ سنوات خاصة وأن السنوات القليلة الماضية جعلتنا نشعر بان الطب تحول إلى تجارة لكن محنة كورونا أعادته للوضع الحقيقة وأنه مهنة للانسانية .. الان كل الاطقم الطبية سواء طبيب او ممرض أو مسعف تخدم لنجدة الانسان بلا مصالح أو مقابل او مال مشيراً إلى أن القطاع الطبي هو خط الدفاع الاول لمواجهة إرهاب " كورونا " الذي إجتاح العالم وأكمل قائلاً " لما بشوفهم الان وهما مش عارفين يشوفوا أهلهم عشان ينقذوا الضحايا إستفزني ذلك لاهداء هذه الاغنية لهم ".



وكان علامة قد طرح اغنية أنتوا أملنا بمثابة تحية وتقدير للطاقم الطبي والأطباء والممرضات الذين يواجهون الخطر طوال ال 24 ساعة في ظل ازمة فيروس كورونا، وتعاون من خلال هذه الأغنية مع الشاعر اللبناني الكبير المبدع نزار فرنسيس.



وتعاون علامة من خلال الأغنية مع الشاعر اللبناني المبدع نزار فرنسيس وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.



وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "انتو أملنا أغنية جديدة تحية إكبار لـ فرسان المرحلة وكل أبطال الصف الأول، صار فيكن تسمعوها على قناتي على يوتيوب. مع الشكر للشاعر نزار فرنسيس والفنان جان ماري رياشي والمخرج سامي صعب، وكل من ساهم بانجاز العمل".