نهال عنبر تنعى والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز

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نعت الفنانة نهال عنبر والدة النجمة دنيا عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم وذلك على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي 'انستجرام'



حيث نشرت صورة الفنانة دينا عبدالعزيز برفقة والداتها عبر حسابها بموقع انستجرام .



وعلقت قائلة : وداعا الغالية جودي والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز ، ربنا يرحمها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويصبركم يا دنيا علي فراقها نسألكم الفاتحة والدعاء .



يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز توفيت اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها حتى الأن.



وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال نهال عنبر، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والغموض، وشارك في بطولته الفنانة درة وخالد سليم واحمد كراراه، ومن تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.



