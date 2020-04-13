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وزيرة التخطيط: استعددنا لأزمة كورونا بعدة سينارويوهات منذ البداية (فيديو)
الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:54 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية استعدت لأزمة كورونا بعدة سيناريوهات، وهناك تخطيط للحكومة المصرية لإدارة الأزمة، مضيفة: "وضعنا توقعات النمو الاقتصادي مبكرا مع بداية ظهور فيروس كورونا".
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،:" أزمة كورونا تسببت في إغلاق كلي للسياحة والطيران وجزئي لبعض القطاعات الأخرى، والأزمة مختلفة عن كل الأزمات السابقة.
وأجابت على سؤال خالد أبو بكر لها "الرئيس السيسي بيجيب الفلوس منين؟"، لتعلق: "الإصلاح الاقتصادي حقق صلابة اقتصادية قوية ومساحة يمكن التحرك من خلالها، وخاصة أن معدل النمو في كل القطاع وصل لـ 5.6%، كما أن انخفاض نسسبة البطالة من 13.5% لـ8% مؤشر جيد، وكنا نأمل أن نخف هذا المعدل بنسبة أكبر لولا الظروف.. والقرارات الأخيرة استثننائية، وهناك نشاط في قطاع الزراعة وفرصة لتصدير الحاصلات الزراعية الآن".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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