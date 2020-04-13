وزيرة التخطيط: استعددنا لأزمة كورونا بعدة سينارويوهات منذ البداية (فيديو)

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية استعدت لأزمة كورونا بعدة سيناريوهات، وهناك تخطيط للحكومة المصرية لإدارة الأزمة، مضيفة: "وضعنا توقعات النمو الاقتصادي مبكرا مع بداية ظهور فيروس كورونا".





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،:" أزمة كورونا تسببت في إغلاق كلي للسياحة والطيران وجزئي لبعض القطاعات الأخرى، والأزمة مختلفة عن كل الأزمات السابقة.





وأجابت على سؤال خالد أبو بكر لها "الرئيس السيسي بيجيب الفلوس منين؟"، لتعلق: "الإصلاح الاقتصادي حقق صلابة اقتصادية قوية ومساحة يمكن التحرك من خلالها، وخاصة أن معدل النمو في كل القطاع وصل لـ 5.6%، كما أن انخفاض نسسبة البطالة من 13.5% لـ8% مؤشر جيد، وكنا نأمل أن نخف هذا المعدل بنسبة أكبر لولا الظروف.. والقرارات الأخيرة استثننائية، وهناك نشاط في قطاع الزراعة وفرصة لتصدير الحاصلات الزراعية الآن".