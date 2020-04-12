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محمود الأسيوطي يحسم موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:05 م
محمود الاسيوطي
محمود الاسيوطي
علي نبوي
أصدر محمود الاسيوطي بيانا رسميا أكد خلاله عدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، وذلك بسبب تضارب المصالح حيث يمتلك نادي في الدرجة الرابعة، وكذلك شركة لإنتاج كرة القدم يسعى أن تكون هي الكرة الرسمية للدوري المصري.
وجاء نص البيان كالتالي:
اتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من تواصل معى بالوسائل المختلفة سواء عن طريق الاتصالات المباشرة او عبر مواقع التواصل الأجتماعي بأنواعها كذلك المواقع الرياضية والشخصيات المرموقة فى المجال الرياضى التى تحدثت معى ولكل من طالبنى بالترشح لخوض انتخابات مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري القادمة وهو الأمر الذى اسعدنى كثيرآ نظرا لثقتكم الغالية فى شخصى وهى اعلي وسام علي صدري وتواجدى فى أي منصب يفيد الكرة المصرية شرف عظيم لى ولكن نظراً لارتباطي باستثمارات رياضية متعددة منها نادي لاڤيينا اف سي كذلك حصول كرة تيمبو علي Fifa Pro التي تعنى تواجدها المستقبلى فى اَي مسابقات عالمية او محلية ومن ضمن مساعينا ان تكون هى الكرة الرسمية للدورى المصرى قريبا
ولحرصى الدائم على الشفافية وعدم تضارب المصالح في حالة حصولي علي اَي منصب في اتحاد كرة القدم لذلك قررت عدم الترشح لأى منصب باتحاد كرة القدم المصرى وغلق الباب نهائيآ أمام اى مطالبات للترشح مع خالص امنياتي القلبية بالتوفيق لكل المرشحين وعلي الجمعيه العمومية ان تحسن اختيار الأفضل لتصحيح مسار الكرة المصرية حتى تعود لسابق عهدها فى ريادة افريقيا ولكم جزيل الشكر والتقدير وحفظ الله مصر

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