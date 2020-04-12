ليلى علوي تهنأ الأخوة الأقباط بعيد الفصح

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شاركت الفنانة ليلى علوي صورة لها على حسابها الرسمي، عبر موقع الصور والفيدوهات "أنستجرام"، حيث ظهرت فيها من وراء أوراق الشجر مع ميكب خفيف مائل للون البرتقالي مع عقد دهبي اللون، ليضفي عليها جمالا خاصا.



وعلقت ليلى على الصورة مهنئة الأقباط بمناسبة عيد الفصح قائلة:" عيد فصح سعيد، أتمنى أن يجلب لنا هذا العام المزيد من الحكمة ، والتقرب من الله ونقاء القلوب، كن آمنا الجميع"، وجاءت تعليقات عديدة من متابعيها قائلين:" ايه الجمال ده، شكرا ليكي الغالية على قلبي،وحشتيني و العسل كله"، ولاقت الصورة إعجاب كندة علوش، رانيا يوسف و كريم الحسيني.



ويذكر أن ليلى حتلت، غلاف مجلة سيدتي في عددها الجديد، لتظهر بإطلالة شبابية وعصرية ومميزة، ويأتي ذلك بحوارها مع مجلة المرأة العربية سيدتي ظهرت بإطلالة ذات طابع خاص، حيث ظهرت وهي ترتدي قبعة بلون العنابي وقميض أبيض، مع شعرها المنسدل باللون البني والمائل للأشقر، للتحدث عن كيفية قضاءها فترة الحجر المنزلي بعد إنتشار فيروس كرونا المستجد كوفيد-19بعد إجتياحة للبلاد وأتباع الإجراءات الإحترازية.



والجدير بالذكر أن طليق الفنانة ليلى علوي توفي يوم الإثنين الماضي، وحرصت ليلى علوي على نعى زوجها السابق رجل الأعمال منصور الجمال، بعد صراعه مع المرض، حيث نشرت صورة بيضاء، عبر حسابها الشخصي، وعلقت قائلة: " إنا لله وإنا إليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية.. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح