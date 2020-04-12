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كيف يقضي محمد صلاح وقته خلال فترة التوقف؟

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:08 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على مشاركة متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لصورة من كتاب يقوم بقرأته في فترة الحظرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقم لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بنشر صورة لإحدى صفحات الكتاب والتي تضمنت عبارة خمسة وعشرين مليوناً فى هذا الجزء البسيط من الجمهورية" حيث تساءل الكثير من متابعين الفرعون المصري عن إسم الكتاب.

وتم الاكتشاف من من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب بأن محمد صلاح يقرأ كتاب بعنوان "مصر الفرعونية" للدكتور أحمد فخري.

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محمد صلاح فترة الحظر انتشار الفيروس الفيروس كورونا الفجر

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