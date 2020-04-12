أخبار الزمالك اليوم الأحد.. قرار عاجل بشأن تقليل عدد الأجانب والاتجاه لحسم نجم الأهلي

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد ١٢ أبريل العديد من الأخبار الهامة والأنباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها قرار مفاجئ بشأن تقليل عدد الأجانب والرجاء يخطط لخطف نجم الأبيض وبدأ المفاوضات مع نجم الأهلي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الرجاء المغربي يفاجئ الزمالك ويقرر خطف نجمه





اتخذ نادي الرجاء المغربي قرار مفاجئ بشأن المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق والمعار من صفوف نادي الزمالك.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الرجاء لديه رغبة في شراء عقد أحداد بشكل نهائي قبل انتهاء إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.





وكشفت الصحيفة أن الزمالك لن يمانع في التفاوض بشأن بيع حميد بشكل نهائي خاصة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليل عدد الأجانب إلى 4 فقط وهو بالفعل العدد الذي يمتلكه النادي الأبيض.





قرار جديد من الزمالك بشأن عدد الأجانب في الدوري المصري





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة الماضية رسميا تقليل عدد الأجانب إلى 4 لاعبين فقط في كل نادي لمنح الفرصة إلى اللاعبين المحليين.





وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية أنه لا يهتم بقرار اتحاد الكرة وأن هذا القرار لن يتم تطبيقه.





كما أشار رئيس الزمالك إلى أن الأندية تعاني من العديد من الخسائر في الفترة الحالية بسبب تعليق النشاط الرياضي وبالتالي لن يتمكنوا من فسخ التعاقد مع لاعبيهم الأجانب لذلك لن يتم تنفيذ هذا القرار.





اتحاد الكرة يقف أمام الزمالك في ضم صفقة جديدة





عطل الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك عن إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الزمالك لن يتمكن من ضم المغربي وليد الكارتي نجم نادي الوداد المغربي في الصيف القادم بسبب قرار الاتحاد المصري بتقليل عدد الاجانب.





مفاجأة.. هل ينضم المحمدي إلى الأهلي أو الزمالك





يحاول نادي الزمالك والنادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد الإسماعيلي أنه لن يوافق على رحيل باهر المحمدي إلى أي نادي داخل مصر وإنما سيوافق على رحيله فقط إلى الاحتراف في الخارج أو لأحد أندية الخليج للاستفادة منه ماديا.





الزمالك يبدأ التفاوض لخطف نجم الأهلي





يرغب النادي الأبيض في ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي.





وبدأ مسئولو القلعة البيضاء بالفعل في التواصل مع أزارو لمعرفة رأيه بالانضمام إلى النادي في الصيف القادم بناءا على طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.





مفاجأة.. موقف الزمالك من إلغاء الدوري ومنح اللقب للأهلي





كشف طارق يحيى نجم نادي الزمالك عن موقف نادي الزمالك من الموافقة على إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم ومنحه للأهلي بسبب فيروس كورونا ولكن بشروط.





وقال طارق يحيى في تصريحات عبر قناة "الزمالك" تعليقا على طلب النادي بإلغاء الدوري: "نادي الزمالك لم يطلب هذا الأمر على الإطلاق، وليس له علاقة بطلب إلغاء الدوري ولم يتطرق إلى هذا الأمر".





وتابع: "رئيس النادي أعلن أنه ليس لديه أي أزمة أو مشكلة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز، حتى إذا رغب في إنهاء بطولة الدوري ومنح اللقب إلى النادي الأهلي ولكن وفقًا للوائح والقوانين"



