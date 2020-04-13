مستشار الرئيس: حصلنا دواء كورونا بتقدير اليابان للسيسي (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر لديها مدرسة طبيبة وعلمية وبحثية قوية جدًا، لافتًا إلى أن هناك استنفارا في المنظومة الطبية، لمواكبة كل ما يحدث في جميع أنحاء العالم، من حيث الرصد والمحاذير وأساليب العلاج والوقاية من فيروس كورونا.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن هناك أكثر من 40 بحثا عالميا في هذه اللحظة على أدوية متواجدة بالفعل لاستخدامها في مواجهة فيروس كورونا.





وتابع أن الدواء الياباني الذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا، كان مسجلًا لعلاج الأنفلونزا الموسمية خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التجارب حدثت على هذا الدواء في الصين واليابان، وتقديرًا لمصر أرسلت طوكيو كمية كبيرة من هذا الدواء للتجربة سريريًا واستخدامه في مصر، مؤكدًا أن تقدير اليابان للرئيس مكننا من الحصول على "أفيجان العلاج المستحدم في علاج فيروس كورونا".





ولفت إلى أن الصين قامت بتجربة هذا الدواء، وتوصلت بأن هذا العلاج يؤدي إلى علاج الحالات المصابة بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن أحدى الشركات المصرية ستقوم بتصنيع هذا الدواء في مصر خلال الفترة الحالية، وهذا الأمر سيحدث بالتوافق مع اليابان.



