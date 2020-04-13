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مستشار الرئيس: حصلنا دواء كورونا بتقدير اليابان للسيسي (فيديو)
الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:16 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر لديها مدرسة طبيبة وعلمية وبحثية قوية جدًا، لافتًا إلى أن هناك استنفارا في المنظومة الطبية، لمواكبة كل ما يحدث في جميع أنحاء العالم، من حيث الرصد والمحاذير وأساليب العلاج والوقاية من فيروس كورونا.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن هناك أكثر من 40 بحثا عالميا في هذه اللحظة على أدوية متواجدة بالفعل لاستخدامها في مواجهة فيروس كورونا.
وتابع أن الدواء الياباني الذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا، كان مسجلًا لعلاج الأنفلونزا الموسمية خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التجارب حدثت على هذا الدواء في الصين واليابان، وتقديرًا لمصر أرسلت طوكيو كمية كبيرة من هذا الدواء للتجربة سريريًا واستخدامه في مصر، مؤكدًا أن تقدير اليابان للرئيس مكننا من الحصول على "أفيجان العلاج المستحدم في علاج فيروس كورونا".
ولفت إلى أن الصين قامت بتجربة هذا الدواء، وتوصلت بأن هذا العلاج يؤدي إلى علاج الحالات المصابة بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن أحدى الشركات المصرية ستقوم بتصنيع هذا الدواء في مصر خلال الفترة الحالية، وهذا الأمر سيحدث بالتوافق مع اليابان.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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