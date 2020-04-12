الإمام الأكبر: رفض استلام أو دفن جثث مصابي كورونا مُحرم شرعًا(فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: "أحزنني كثيرًا أن نرى بعض أبناء وطننا يرفضون استلام جثث ذويهم، أو رفض آخرين دفنهم، وهو أمر محرم شرعًا".





وتابع "الطيب"، خلال كلمته، المذاعة على فضائية "إكسترا نيوز": "للموت مهابة وجلالة وعظة عملية بالغة، ويجب أن يستحضرها كل إنسان، حين يترك سمعه حديثه عن الموت أو رأى جنازة ميت، النبي كان يهب واقفًا حين تمر به جنازة احترامًا للميت".





وأضاف شيخ الأزهر: "يجب أن يعلم هؤلاء أنهم سائرون لا محالة إلى نفس المصير".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



