تفاصيل حبس 23 شخص بينهم 4 سيدات 15 يومًا لاعتراضهم دفن الطبيبة ضحية الكورونا في الدقهلية

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قرر المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية مساء الأحد، حبس 23 متهما، بينهم 4 سيدات، لمدة 15يوم على ذمة التحقيقات في واقعة منع دفع جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف الشهيرة بضحية الكورونا واعتراض الأهالي على الدفن.



جاء ذلك بعد أن أمر النائب العام في فتح تحقيق في واقعة الاعتراض على دفن الطبيية ضحية الكورونا.



يشار أن المتهمين جميعهم من أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا.



وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم تفيد بالتجمهر والإرهاب ومقاومة السلطات وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإعتراض علي دفن جثة بمقابر عائلة زوجها.



وكان أهالى القرية اعترضوا سيارة الإسعاف التي تقل الجثمان ومنعوا دخولها إلى المقابر لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية بعدما أذاع أحد الأشخاص في ميكروفون المسجد دعوة لحث المواطنين على النزول ومنع دفن الجثمان بدعوى "منع انتشار العدوى".



وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وحالوا لعدة ساعات إقناع الأهالي أن دفن الجثمان سيتم وفقا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي، ولن يؤثر على صحتهم.



وحاول المصاحبون للجثمان إقناعهم أن الجثمان تم تكفينه بطريقة شرعية ووضعه في كفن مكون من ثلاث طبقات طبقتين من القماش الأبيض والثالث من الجلد لدفنه بالطريقة الشرعية والوقائية، وتم السماح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف به، إلا أنهم أصروا على الرفض وقاموا بالقاء الحجارة عليهم واشعال النيران، فقامت قوات الامن بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم وتم دفن الفقيدة.



وفي ذات السياق اكد اللواء مهندس عباس عبد الجليل سليمان من أبناء قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية واحد اقارب زوج الطبيبة، علي ان الطبيبة كانت تعمل طبيبة باطنة بمستشفي المنصورة العام ولا تمارس المهنة من فت ة طويله ولها من الأبناء 5 "دمريم، اسماء، فاطمه، مني"وجميعهن طبيبات والمهندس أحمد محمد الهنداوي وزوجها ييلغ من العمر 80عاما ومهندس دكتور بالسعودية.



واوضح سليمان أن الطبيبة ضحية الكورونا كانت مريضة سكر وانتقلت للمستشفي وأصيبت بالكورونا من المستشفي ونقلت العدوي لنجلتها الدكتورة مني العائدة من ايطاليا للإطمئنان علي صحة والدتها وانتقلا للعزل بالاسماعلية ومن المقرر خروجها قريبا.



واكد سليمان انهما حاولا الوصول لمقابر العائلة من طريق اخر الا ان المعترضين رفضوا وراشقوا السيارة بالحجارة،ورفضا الانصات لحديث الأطباء ولم يمتثلا لمفاوضات مأمور مركز أجا وحكمدار أمن الدقهلية.



واستنكر "سليمان" تنمر أهالي قرية شبرا البهو فريك وخروج منهم بميكروفون لحشد الأهالي للاعتراض، مرددين ايد واحدة للإعتراض والتنمر.



وأشار سليمان إلى أن المفاوضات ومحاولات التهدأة استمرت كثيرا من قبل الحكماء والشيوخ والأطباء دون جدوي، إلى أن وصل مدير أمن الدقهلية ولم يمتثلا للتفاوض الأمر الذي اضطر القوات على تفرقة المتجمهرين بقنابل الغاز المثيل للدموع والقبض على عدد من المعتوضين.



وكشف سليمان عن ان القرية تخضع الان لفرض حراسة أمنية لمدة 3 أيام خشية خروج الأهالي او العبث بجثمان الطبيبة.



