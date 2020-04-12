Advertisements

مدير إدارة التسويق السابق بكاف: استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية "مخاطرة كبيرة"

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:19 م
دوري الأبطال إفريقيا
دوري الأبطال إفريقيا
علي نبوي
قال عمرو شاهين مدير إدارة التسويق السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن الوضع الحالي يصعب من استكمال مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"خسائر كرة القدم في الوقت الحالي ليست أولوية على الأجندة ولكن الأهم هو حياة الإنسان".

وتابع :"من يدير المهمة لا يعلم متى ستعود الأمور إلى طبيعتها في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية، والرؤية بالنسبة لعودة كرة القدم غير واضحة".

وزاد :"الدوري الإنجليزي خسائره وصلت إلى مليار دولار بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأردف :"هناك اقتراح في الدوري الإنجليزي بأن يتم لعب 5 مباريات في ملعب واحد فقط وهو ويمبلي تبدأ المباريات من الساعة 12 ظهرا وتنتهي 8 مساء".

وأشار :"حتى لو عادت كرة القدم مرة أخرى فسيكون من غير جمهور، لا نعلم ماذا سيحدث".

وأوضح :" في إفريقيا الأمور صعبة بعض الشئ فهناك بحث عن إحدى الدول التي يكون فيها نسبة الإصابة بفيروس كورونا قليل، لكن هذا لأمر سيكون صعب حدوثه".

وأكمل:  "كرة القدم اليوم على الرغم من أنها صناعة لكن في النهاية هي ترفيه، واعتقد بأن الوضع في إفريقيا صعب للغاية ومن الصعب استكمال المباريات في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية إلا إذا جاءت رحمة الله".

وأتم :"استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية في أي مكان سيكون مخاطرة كبيرة للغاية".

أخبار تهمك

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم.. صفقة تاريخية تقترب من الجزيرة وفايلر يختار مدافعا جديدا وحسم مصير القائد

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 16 ساعة

خبير لوائح يكشف مفاجأة حول انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأحد: جوارديولا يخون البارسا ونجم برازيلي جاهز لتمثيل البلوجرانا والكشف عن خطة مثيرة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مفاجئ من رئيس سموحة عن الأهلي والزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 م

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

11:23 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي