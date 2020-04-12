مدير إدارة التسويق السابق بكاف: استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية "مخاطرة كبيرة"

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قال عمرو شاهين مدير إدارة التسويق السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن الوضع الحالي يصعب من استكمال مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"خسائر كرة القدم في الوقت الحالي ليست أولوية على الأجندة ولكن الأهم هو حياة الإنسان".



وتابع :"من يدير المهمة لا يعلم متى ستعود الأمور إلى طبيعتها في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية، والرؤية بالنسبة لعودة كرة القدم غير واضحة".



وزاد :"الدوري الإنجليزي خسائره وصلت إلى مليار دولار بسبب انتشار فيروس كورونا".



وأردف :"هناك اقتراح في الدوري الإنجليزي بأن يتم لعب 5 مباريات في ملعب واحد فقط وهو ويمبلي تبدأ المباريات من الساعة 12 ظهرا وتنتهي 8 مساء".



وأشار :"حتى لو عادت كرة القدم مرة أخرى فسيكون من غير جمهور، لا نعلم ماذا سيحدث".



وأوضح :" في إفريقيا الأمور صعبة بعض الشئ فهناك بحث عن إحدى الدول التي يكون فيها نسبة الإصابة بفيروس كورونا قليل، لكن هذا لأمر سيكون صعب حدوثه".



وأكمل: "كرة القدم اليوم على الرغم من أنها صناعة لكن في النهاية هي ترفيه، واعتقد بأن الوضع في إفريقيا صعب للغاية ومن الصعب استكمال المباريات في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية إلا إذا جاءت رحمة الله".



وأتم :"استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية في أي مكان سيكون مخاطرة كبيرة للغاية".



