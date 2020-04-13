البرومو الرسمي لـ"لما كنا صغيرين" يتخطى٧ ملايين مشاهدة









وقام "سلامه " بنشر البرومو علي صفحته الخاصه معلق عليها: "الحمد لله البرومو وصل ٧ مليون في ٤٨ ساعه".‏‎تدور الأحداث في إطار تشويقي، حيث يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.جدير بالذكر انتهت شركة "ارت ميكرز" للمنتج احمد عبدالعاطي من تصوير اكثر من ٦٠ ٪؜ من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني .