إستعدادات نادي " The Club " بالتجهيز لإستئناف نشاطاته الرياضية والإجتماعية بعد إستئناف النشاط بالأندية المصرية

يقوم حاليا نادي The Club بالإعداد والتجهيز في ظل هذة الظروف التي تمر بها مصر ودول العالم المختلفة حيث إستثمرت إدارة نادي The Club حالة التوقف والراحة التامة للأندية المصرية.





وذلك في حين الإستئناف للأنشطة الخاصة بالأندية المصريه حيث يعد أول نادي يتبع وزاره الشباب والرياضه ويدار بفكر إستثماري من خلال القطاع الخاص تحت إشراف مجلس أمناء معين من قبل وزير الشباب والرياضه.





ويعتبر بدايه سلسله من الفروع التي يسعي الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه أن تكون نموذجا للأندية الرياضيه التي تعد أبطال في مختلف الألعاب دون إثقال كاهل الدولة بالمصروفات بل وتحقيق عوائد إستثماريه مع تقديم خدمات متميزه للأعضاء وتطبيق أحدث الأنظمة الحديثة في إداره الأندية.





ويحظي النادي بدعم من الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بإعتباره تجربه رائده في مصر ويقع النادي في موقع متميز بمدينه السادس من أكتوبر وقد تم الإنتهاء من كافه المنشآت داخل النادي وجاري الإعداد لبدايه النشاط الرياضي و الإجتماعي وذلك لحين عودة النشاط الرياضي في الأندية المصرية.





ويشتمل النادي علي العديد والتنوع من المنشآت الرياضية والإجتماعية المختلفة ( مجمع ملاعب إسكواش - صالة جمباز - مجمع حمام سباحة - ومسرح ثقافي - العديد من الملاعب للألعاب الجماعية المختلفة )



