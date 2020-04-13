الممرض المعافى من كورونا: "لم أتوقع مشهد ترحيب أهل قريتي بي" (فيديو)

قال محمد عبد الفتاح رجب، الممرض المعافى من كورونا، والذي حظي بترحيب كبير من أهالي قرية عقب عودته من العمل، إنه كان متخوفا من الذهاب إلى منزله، بسبب ما شاهده تجاه تعامل البعض مع جثمان الطبيبة المتوفاة عندما رفضوا دفنها بمقابر القري، وتابع: "مشهد الترحيب بى لم أتوقعه رغم أني كنت خايف أنزل البلد.. دمعت وكنت عاوز أخدهم بالأحضان ولكن مكنش ينفع في ظل ما نعاني منه".





وأضاف محمد عبد الفتاح رجب، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم تكريمه من أهالي قريته "قرية كفر فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف"، وتابع: "كانت الفرحة مش سيعاني.. عمري ما هنساه في حياتي".





ولفت "رجب"، إلى أن جده توفي خلال فترة العزل الصحي وقبل أن يثبت إصابته بفيروس كورونا رفض النزول والمشاركة في واجب العزاء حرصاً منه على سلامة أهله وذويه، مناشداً كافة المصريين عدم التنمر على مصابي فيروس كورونا ، كونه مرضا مثل باقي الأمراض فضلاً عن ذلك لا يعد من أخلاق وقيم المصريين.





وتابع: "أوجه رسالة للمصريين أوعى تستهين بكورونا.. اقعدوا في البيت واستمعوا واتبعوا تعليمات وزارة الصحة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



