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مدرب الإسماعيلي السابق: تعاقد بيراميدز مع فتحي أثبت أنه نادي ذكي للغاية. سيكون إضافة هائلة

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:30 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
أشاد الهولندي مارك فوتا المدير الفني السابق للإسماعيلي ومدرب نادي الوحدة الإماراتي، بتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد فتحي قائد منتخب مصر، في صفقة انتقال حر ليصبح لاعبا في صفوف النادي.

أوضح فوتا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن نادي بيراميدز طموح ولديه إدارة مميزة تسعى لدعمه وجهاز فني قوي، ونجحوا في ضم لاعب قوي مثل أحمد فتحي ليصبح لاعبا في صفوفه.

ووصف مدرب الدراويش السابق، مسئولي بيراميدز بالأذكياء للغاية لأنهم تعاقدوا مع أحمد فتحي ونجحوا في إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق، مشيرا إلى أنه إضافة هائلة لصفوف بيراميدز ووجوده مهم للغاية داخل الملعب وخارجه وقيمة كبيرة تضاف لغرفة ملابس الفريق الطموح.

مارك فوتا أكد ثقته الكبيرة في أن فتحي سيقدم مستوى رائع مع بيراميدز لأنه سيكون سعيدا للغاية مع الفريق الطامح لتحقيق الانتصارات والبطولات بفضل ما يمتلكه من إمكانيات.

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