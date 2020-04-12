أخبار برشلونة اليوم الأحد: جوارديولا يخون البارسا ونجم برازيلي جاهز لتمثيل البلوجرانا والكشف عن خطة مثيرة في الميركاتو الصيفي

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 12 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 12 - 4 - 2020 :-





- ميسي يوجه رسالة للعاملين في الصحة حول العالم





عبّر لاعب فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأحد، عن امتنانه الكبير للأطقم الطبية لعملهم على مكافحة وتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى حسابه على تويتر، وجه النجم الأرجنتيني الشكر للعاملين في مجال الصحة الذين يحاربون في جميع أنحاء العالم لاحتواء آثار انتشار الوباء، وكتب ميسي "انتهى لأسبوع العالمي للعاملين في مجال الصحة وأود أن أرسل لهم بالغ شكري على العمل الذين يقومون به".





- نجم مانشستر يونايتد يختار الافضل بين رونالدو وميسي





تحدث اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على الافضل في العالم لكرة القدم خلال السنوات الماضية بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وقال ماتيتش في تصريحات صحفية : "ابني يقول رونالدو الافضل دائما، ولكن بالنسبة لي هُم مختلفون، حيث كان لدى رونالدو موهبة بالطبع لكن نجاحه يعود إلى العمل الشاق"، وتابع : "ميسي موهبة وعمل على نفسه أيضاً، ةفي آخر 15 سنة كانوا هُم الأفضل، ومن الصعب أن تبقى في القمة لمدة طويلة، وربما هم الأفضل في التاريخ".





- مفاجأة.. مانشستر سيتي يتقدم علي برشلونة في سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز





أشارت العديد من التقارير الأوربية اهتمام نادي برشلونة الاسباني الكبير بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بعد تراجع مستوى المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز لكن رغبة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في التعاقد مع مهاجم وضعت ادارة البارسا في مأزق كبير، وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن إدارة نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي بقيادة رجل الأعمال الإماراتي منصور بن زايد مشتعدة لدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي والبالغ 111 مليون يورو.





- جوارديولا يخون برشلونة





قالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن إدارة نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي بقيادة رجل الأعمال الإماراتي منصور بن زايد مشتعدة لدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي والبالغ 111 مليون يورو، بينما ذكرت تقارير إسبانية رغبة اللاعب الدولي الأرجنتيني في الذهاب لصفوف نادي برشلونة الاسباني لمزاملة مواطنه النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي في صفوف النادي الكتالوني.





- نجم برازيلي جاهز لتمثيل برشلونة





أكد المدافع البرازيلي إيمرسون على أنه سيكون "جاهزًا" لتمثيل برشلونة إذا اعاده البلوجرانا إلى كامب نو في موسم 2020-21، وقال إيمرسون المدافع البرازيلي إنه سيكون "جاهزًا" لتمثيل فريق برشلونة خلال الموسم القادم"، وتابع: "لم أكن أعتقد أنني سأصل إلى هذا المستوى بهذه السرعة وكان هذا الموسم أفضل موسم في حياتي. تسير الأمور بسرعة،لكنني مستعد للعب مع أي فريق ، بما في ذلك برشلونة".





- الكشف عن خطة برشلونة في الميركاتو الصيفي





أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو على أن برشلونة وضع الثنائي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام وفابيان رويز لاعب وسط نابولي لاختيار واحد منهم في الصيف، واضافت الصحيفة أن برشلونة يفاضل لاختيار واحد من الثنائي الدفاعي أوباميكانو لاعب فريق لايبزيج ولويس فيليبي لاعب فريق لاتسيو لتعزيز الدفاع.