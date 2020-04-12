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حسن شاكوش يطرح أغنية جديدة بعنوان 'جيشنا الأبيض'

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:55 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
روان هيثم
طرح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش أغنية جديدة للجيش الأبيض، شاكرا لهم لمجهوداتهم العظيمة تجاه الوقاية من إصابة الشعب بفيروس كورونا المستجد.

وقام "شاكوش" بنشر فيديو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "جيشنا الأبيض" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "شاكوش" على هذه الأغنية قائلا: "أغنية جيشنا الأبيض، يارب تعجبكم".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ايه الجمال ده جميلة جدا يا شاكوش، بالتوفيق ومن نجاح لنجاح دايما.

وتحمل كلمات أغنية "جيشنا الأبيض" الأتي: "جيشنا الأبيض قلبه أبيض ألف شكر ليك يا جيش.. كل دولة وليها جيشها..واحنا لينا ألف جيش.. كام دكتور ضحى بحياته بيخاطر علشان خاطرنا .. كام دكتور همه حمايتنا وبيحارب علشان نعيش.. لينا حد يخاف علينا ويواجه كل الظروف.. لينا حد همه كله ان احنا منحسش بخوف .. لينا حد بيداوينا.. لينا رب رحيم علينا.. ألف ايد تتمد لينا.. قلب أبيض علينا ملهوف .. جيش وشرطة وشعب مصر كله ماشي بإلتزام .. طول ما احنا جوا بيوتنا كل شئ هيكون تمام".

يذكر أن أغنية "جيشنا الأبيض" من كلمات مصطفى حدوتة، غناء و ألحان حسن شاكوش، توزيع اسلام ساسو.

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