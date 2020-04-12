عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين





جرى اتصال هاتفي مشترك بين ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودار خلال الاتصال، استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".





وقد أعرب الملك سلمان وترامب وبوتين، عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.





وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.



