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عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين
الأحد 12/أبريل/2020 - 11:23 م
الفجر السعودي
جرى اتصال هاتفي مشترك بين ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودار خلال الاتصال، استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقد أعرب الملك سلمان وترامب وبوتين، عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.
وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.
ووجه ترامب، في وقت سابق من مساء اليوم، الشكر إلى الملك سلمان وبوتين، واصفاً اتفاق أوبك+ بأنه "عظيم وسيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأمريكية".
هذا وتوصل تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء المنظمة ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها، في أوبك+، سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا، نظرا لارتفاع إنتاج ابريل نيسان من السعودية والإمارات والكويت.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من مساء اليوم، أن بوتين وترامب والملك سلمان، عبروا في اتصال هاتفي عن دعممهم الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك +" حول خفض إنتاج النفط.
وقال الرئاسة: إن القادة أيدوا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار منظمة "أوبك +" بشأن الحد الطوعي على مراحل لإنتاج النفط من أجل استقرار الأسواق العالمية وضمان استدامة الاقتصاد العالمي ككل، وسيدخل هذا الترتيب حيز التنفيذ"، مضيفأً أن "القادة اتفقوا على مواصلة الاتصالات بين قادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية".
ولفتت إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تبادلا في اتصال منفصل، وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط وقضايا موضوعية لضمان الأمن الاستراتيجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط مرة أخرى.
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