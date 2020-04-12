Advertisements

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

جرى اتصال هاتفي مشترك بين ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودار خلال الاتصال، استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد أعرب الملك سلمان وترامب وبوتين، عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.

ووجه ترامب، في وقت سابق من مساء اليوم، الشكر إلى الملك سلمان وبوتين، واصفاً اتفاق أوبك+ بأنه "عظيم وسيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأمريكية".

هذا وتوصل تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء المنظمة ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها، في أوبك+، سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا، نظرا لارتفاع إنتاج ابريل نيسان من السعودية والإمارات والكويت.

وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من مساء اليوم، أن بوتين وترامب والملك سلمان، عبروا في اتصال هاتفي عن دعممهم الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك +" حول خفض إنتاج النفط.

وقال الرئاسة: إن القادة أيدوا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار منظمة "أوبك +" بشأن الحد الطوعي على مراحل لإنتاج النفط من أجل استقرار الأسواق العالمية وضمان استدامة الاقتصاد العالمي ككل، وسيدخل هذا الترتيب حيز التنفيذ"، مضيفأً أن "القادة اتفقوا على مواصلة الاتصالات بين قادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية".

ولفتت إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تبادلا في اتصال منفصل، وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط وقضايا موضوعية لضمان الأمن الاستراتيجي، واستمر تبادل وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط مرة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خادم الحرمين ترامب بوتين

أخبار تهمك

خبير لوائح يكشف مفاجأة حول انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح مفاجئ من رئيس سموحة عن الأهلي والزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم.. صفقة تاريخية تقترب من الجزيرة وفايلر يختار مدافعا جديدا وحسم مصير القائد

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الأحد: جوارديولا يخون البارسا ونجم برازيلي جاهز لتمثيل البلوجرانا والكشف عن خطة مثيرة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هاتفيًا.. ترامب يبحث مع خادم الحرمين العلاقات بين البلدين

ماب نيوز – السعودية | الملك سلمان وترامب يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة والعالم

عاجل- السعودية| خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي

تواصل- السعودية| الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي

خادم الحرمين والرئيس الروسي بحثا التعاون لضبط سوق الطاقة العالمي

بوتين: سعيد بمناقشة التعاون النفطي مع محمد بن سلمان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 م

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

11:23 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي