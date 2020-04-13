"القوى العاملة": قلة لا تعبر عن المصريين سجلوا بيانات أطفال للحصول على المنحة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك قلة قليلة من المواطنين قاموا بتسجيل بيانات أطفال ومتوفين وأشخاص لديهم ممتلكات، من أجل الحصول على منحة الـ500 جنيه، وتابع: "هؤلاء قلة لا يعبرون عن المصريين".





وأضاف "سعفان " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أن الذين يريدون أن يأخذوا شئ ليس من حقهم عليهم أن يعلموا أنهم يأخذون حق مواطن يستحق وهو أولى بالرعاية.





ونصح وزير القوى العاملة، المواطنين الذين جائتهم رسائل على هواتفهم ممن سجلوا بياناتهم من أجل الحصول على المنحة، أن يأخذوا هواتفهم معهم غدًا حتى يتم تسهيل الإجراءات لهم.



