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"القوى العاملة": قلة لا تعبر عن المصريين سجلوا بيانات أطفال للحصول على المنحة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:05 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك قلة قليلة من المواطنين قاموا بتسجيل بيانات أطفال ومتوفين وأشخاص لديهم ممتلكات، من أجل الحصول على منحة الـ500 جنيه، وتابع: "هؤلاء قلة لا يعبرون عن المصريين".

وأضاف "سعفان " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أن الذين يريدون أن يأخذوا شئ ليس من حقهم عليهم أن يعلموا أنهم يأخذون حق مواطن يستحق وهو أولى بالرعاية.

ونصح وزير القوى العاملة، المواطنين الذين جائتهم رسائل على هواتفهم ممن سجلوا بياناتهم من أجل الحصول على المنحة، أن يأخذوا هواتفهم معهم غدًا حتى يتم تسهيل الإجراءات لهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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