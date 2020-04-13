أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-4-2020.. سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات الأسبوع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
830 إلى 834
|
عيار 22
|
761 إلى 765
|
عيار 21
|
726 إلى 730
|
عيار 18
|
622 إلى 626
|
عيار 14
|
484 إلى 487
|
عيار 12
|
415 إلى 417
|
الاونصة
|
25.805 إلى 25.946
|
الجنيه الذهب
|
5,804 إلى 5,840
|
الكيلو
|
829.714 إلى 834.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
834.25 جنيه
|
54.23 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
764.75 جنيه
|
49.71 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
730 جنيه
|
47.45 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
625.75 جنيه
|
40.67 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
486.75 جنيه
|
31.64 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
417.25 جنيه
|
27.12 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
312.75 جنيه
|
20.34 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26,234 جنيه
|
1,687 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,840 جنيه
|
379.63 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
834,250 جنيه
|
54,232 $
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