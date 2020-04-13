أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-4-2020.. سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات الأسبوع





أسعار الذهب في مصر





استقرت أسعار الذهب في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا خلال الأسبوع الماض، ومن المتوقع أن يتم تصحيح في الأسعار ليترجع سعر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 834.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 730 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,840 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 730 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 834.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,840 جنيه.









أسعار الذهب الأن



