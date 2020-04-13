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أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-4-2020.. سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا خلال الأسبوع الماض، ومن المتوقع أن يتم تصحيح في الأسعار ليترجع سعر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 834.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 730  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,840 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 730 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  834.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,840  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

830 إلى 834

عيار 22 

761 إلى 765

عيار 21

726 إلى 730

عيار 18

622 إلى 626

عيار 14

484 إلى 487

عيار 12

415 إلى 417

الاونصة

25.805 إلى 25.946

الجنيه الذهب

5,804 إلى 5,840

الكيلو

829.714 إلى 834.286

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 834.25 جنيه      

 54.23 $

سعر الذهب عيار 22

 764.75 جنيه

 49.71 $

اسعار الذهب عيار 21

730 جنيه           

47.45 $

اسعار الذهب عيار 18

625.75 جنيه

40.67 $

سعر الذهب عيار 14

486.75  جنيه

31.64 $

سعر الذهب عيار 12

 417.25 جنيه

27.12 $

سعر الذهب عيار 9

312.75 جنيه

20.34 $

اسعار أوقية الذهب

26,234 جنيه

1,687 $

اسعار جنيه الذهب

5,840 جنيه

379.63 $

اسعار كيلو الذهب

834,250 جنيه

54,232 $

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