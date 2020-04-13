"هنفضل كلنا إيد واحدة".. لطيفة تهنئ المسيحيين بعيدهم





عايدت الفنانة التونسية لطيفة المسيحيين بعيد الفصح، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"وعلقت قائلة: "كل عام وأخواتنا المسحيين بألف خير وسلام وأمان.. نفضل كانت أيد واحدة ورب واحد".تالت الصورة إعجاب الكثير ومن أبرز التعليقات "اللهم أمين وانتي بألف خير يا لطيفة"يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، ألبوم "اقوى واحدة"، وكان يتضمن مجموعة كبيرة من الأغاني منهم أغنية "ما تقربليش، ومابكرهوش، وملكة بيك، وانت ياه، وخاصمني ماشي، وكن جميلًا، ودمرت اللي ما يدمر، وأفوى واحده، وانا عشت عمري".