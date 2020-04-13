Advertisements

"هنفضل كلنا إيد واحدة".. لطيفة تهنئ المسيحيين بعيدهم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

عايدت الفنانة التونسية لطيفة المسيحيين بعيد الفصح، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وعلقت قائلة: "كل عام وأخواتنا المسحيين بألف خير وسلام وأمان.. نفضل كانت أيد واحدة ورب واحد".

تالت الصورة إعجاب الكثير ومن أبرز التعليقات "اللهم أمين وانتي بألف خير يا لطيفة"

يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، ألبوم "اقوى واحدة"، وكان يتضمن مجموعة كبيرة من الأغاني منهم أغنية "ما تقربليش، ومابكرهوش، وملكة بيك، وانت ياه، وخاصمني ماشي، وكن جميلًا، ودمرت اللي ما يدمر، وأفوى واحده، وانا عشت عمري".

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

منذ ساعة و 7 دقيقة

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم.. صفقة تاريخية تقترب من الجزيرة وفايلر يختار مدافعا جديدا وحسم مصير القائد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الأحد: جوارديولا يخون البارسا ونجم برازيلي جاهز لتمثيل البلوجرانا والكشف عن خطة مثيرة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير لوائح يكشف مفاجأة حول انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 م

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

11:23 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي