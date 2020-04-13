"رسالة مصر الإنسانية".. مدحت العدل يكشف تفاصيل أوبريت "أنت أقوى"

كشف الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، عن استعداده لتقديم أوبريت "أنت أقوى" غناء الكينج محمد منير وصابر الرباعي وسميرة سعيد وتامر حسني وسيكون جاهز على آخر الأسبوع.

وتابع "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أوبريت انت أقوي هو رسالة مصر للإنسانية".

وأكمل العدل: "الأوبريت مدته 4 دقائق وسيتم عرضه آخر الإسبوع على جميع القنوات في وقت واحد".

وكشف مدحت العدل عن كلمات الإغنية وهي:"كل يوم الشمس تطلع بالنور الوجود، كل لحظة خير تعدي في القلوب ولا الورود هي نور الإنسانية اللي بتعدي الحدود أنت أقوي أنت أبقى سر أسرار الحياة مد أيدك صلي للمحبة والآله غني للحب الكبير للأمل تحيا الحياة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.



