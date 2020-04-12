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الوقت المستحب لأداء صلاة الحاجة.. والدعاء المفضل قوله

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يستحب صلاة قضاء لحاجة قبل الفجر أي في جوف الليل.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن هناك دعاء من المفضل قوله عند صلاة الحاجة وهو "اللهم إني أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله إني أتوجه بك الىخ ربي ليشفعك فيّ ويقضى حاجتي"، ويجب أن يردد المصلي الدعاء بانكسار "الانكسار يأتي بعده الإنجبار".

وصلاة قضاء الحاجة تصلى عند وجود الحاجة، فالصحابة كانوا يصلون صلاة قضاء الحاجة لكل شيء يريدونه من الله عز وجل.

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