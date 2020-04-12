سكرتير "كاف": أمم إفريقيا 2021 سيتم تأجيلها في هذه الحالة.. والكاميرون طلبت إقامتها خلال يناير وفبراير

Advertisements

كشف عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موقف "كاف" من إقامة بطولة أمم إفريقيا 2021 أو تأجيل والمقرر لها في الكاميرون.



وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"حددنا التوقيتات سيتم لعبها في يناير وفبراير المقبل، وإذا استطعنا من إنهاء التصفيات حتى شهر ديسمبر ستقام البطولة في موعدها أما إذا لم تنتهي التصفيات قبل موعد البطولة سيتم تغيير موعدها".



وواصل :"إذا امتدت أزمة كورونا لنهاية العام سيتم تأجيل كأس الأمم الإفريقية والمحدد لها في يناير المقبل".





وتابع :"الأمر يعتمد على تطور الموقف، لا أحد يمكن أن يتوقع ماذا سيحدث".



وأشار :"الكاميرون هي من طلبت إقامة بطولة أمم إفريقيا في شهر يناير وفبراير بسبب المناخ، وهو استثناء وستعود البطولة لتقام في شهر يونيو ويوليو مرة أخرى".







وعن تدخل "كاف" في تمديد عقود اللاعبين قال :"لا يمكن للاتحاد الإفريقي أو الدولي على إجبار أي ناد على فعل أي شئ في مسألة تجديد عقود اللاعبين".



وتابع :"نتحرك وفقا للاتحاد الدولي فيما يتعلق بعقود اللاعبين".



وواصل :"دور فيفا وكاف استشاري في أزمة عقود اللاعبين بالوقت الحالي".





