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مدحت العدل: المثقفون رأوا ضرورة أن يتدخلوا لمنع أي وقيعة بين مصر والكويت (فيديو)

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
تحدث الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، عن بعض الإساءات التي شنها مواطنون في الكويت ضد مصر، مردفا "المثقفون رأوا ضرورة أن يتدخلوا لمنع أي وقيعة بين مصر والكويت".

وقال "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن "الشاعر جمال بخيت تبني فكرة إصدار بيان للتحدث عن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والكويتي وكان في مقدمة المشاركين في البيان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة"، مشيرا إلى أنه تم تسليم البيان إلى السفارة الكويتية في مصر.

وتابع "قائمة الموقعين على البيان لم تقتصر على الفنانين والكتاب فقط، بل شملت مهندسون وفئات أخرى"، مؤكدا أن البيان لا يعتبر دعوة لعدم معاقبة مرتكبي الإساءة".

وكان قد أصدر عدد من الشخصيات العامة من مصر والكويت، بيانا لتأكيد العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، واستنكار بعض الأصوات التي تحاول الوقيعة، وقال نص البيان:

نحن الموقعون على هذا البيان نتابع - بكل أسف - تلك المشاحنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي بدأت من فردين او ثلاثة لا يمثلون الا أنفسهم وقد لاحظنا الآتي:

أولا: أن عددًا كبيرا جدًا من الشخصيات الكويتية المحترمة قد استنكرت هذه التصريحات المستفزة وسجلت مقاطع صوتية ومرئية تذكر بقيمة مصر ودورها في محيطها العربي والإنساني.

ثانيا: إن بعض المنتمين لتيار سياسي ملفوظ من الشعب المصري بدأوا في بث مقاطع مصورة خارج مصر.. تحمل الكثير من الإساءة للشعب الكويتي ورموزه.

ثالثا: صدر بيان محترم من مجموعة كبيرة من رموز الفن والثقافة والشخصيات العامة الكويتية يلفت النظر الى تلك المحاولات للوقيعة بين الشعبين الشقيقين.. ويدين تلك المحاولات وعليه.. فقد اجتمع رأي الموقعين على هذا البيان على الآتي:

١- إن العلاقة الاستراتيجية بين كل من مصر والكويت هي علاقة اخوة تاريخية ممتدة تم اختبارها على مدى عقود طويلة في جميع ظروف الشدة والرخاء وقد اثبتت الظروف متانة هذه العلاقة المستندة الى المحبة والقيم الإنسانية الرفيعة والمصالح المشتركة.

٢- إننا كأبناء للشعب المصري العظيم نحترم الدور الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في مجالات عدة وخاصة في شأن الثقافة والتنوير والمبادرات الإنسانية.

٣- إننا نستنكر هذه المشاحنات أيا كان مصدرها.. والرامية الى تفتيت النسيج العربي في وقت هو الاصعب في تاريخ الأمة العربية.

٤- إننا نؤكد على ضرورة تماسك كافة الدول العربية على أرضية التعاون الإنساني والمصالح المشتركة.. في زمن التكتلات.

ضد الفوضى القائمة في المنطقة والتي تضر جميع الدول بلا استثناء.

الموقعون:

1- د.ايناس عبد الدايم (وزيرة الثقافة)

٢-- د.حسام بدراوي (استاذ بجامعة القاهرة)

٤- د. مؤمنة كامل (طبيبة)

٣- راجح داود (مؤلف موسيقي)

٥ - مارجريت عازر (عضو مجلس النواب)

٦- سمير العصفوري (مخرج مسرحي)

٧- رمزي العدل (جيولوجي)

٨- أشرف زكي (رئيس أكاديمية الفنون)

٩- الهام شاهين (ممثلة)

١٠- هالة صدقي (ممثلة)

١١- د. أحمد نوار (فنان تشكيلي)

١٢- م.خالد عبد المجيد سيف (رئيس مجلس ادارة معاهد الصفوة العالية)

١٣- د.عواطف عبد الرحمن ( استاذة جامعية )

١٤- حمدي رزق ( اعلامي )

١٥- فريدة الشوباشي ( كاتبة )

١٦- د.حازم ياسين ( استاذ جراحة العيون - طب القاهرة )

١٧- د.اليزابيث شاكر ( عضو مجلس النواب )

١٨- مجدي احمد علي ( مخرج )

١٩- د.ايهاب الخراط ( استشاري الطب النفسي )

٢٠- حسين نوح ( فنان تشكيلي )

٢١- طارق الشناوي (كاتب صحفي وناقد فني )

٢٢- هالة سرحان ( اعلامية )

٢٣- د.لمياء محسن ( عميدة كلية طب نيو جيزة )

٢٤- عبلة الرويني ( كاتبة )

٢٥- فريد زهران ( ناشر )

٢٦- صلاح عبدالله ( ممثل )

٢٧- د.حمدي بدراوي ( عميد طب الازهر الأسبق )

٢٨- د. عمرو سرحان ( عميد طب المنصورة الأسبق )

٢٩- السفير هاني شاش ( وزارة الخارجية )

٣٠- د.اسامة حمدي ( خبير السكر بجامعة هارفارد )

٣١- ايمن سلامة ( كاتب )

٣٢- فاطمة البودي ( ناشرة )

٣٣- عزة مصطفى ( مذيعة ) ٣٤- وائل لطفي ( صحفي )

٣٥- محمد الروبي ( ناقد فني )

٣٦- عبد الغني الإمام ( استاذ الهندسة الصناعية )

٣٧- لواء امير شحاتة ( حرس جمهوري سابق )

٣٨- محمد انيس ( سفير سابق )

٣٩- سيد فؤاد ( رئيس مهرجان السينما الأفريقية )

٤٠- د.مونا غنيم ( مؤلفة موسيقية )

٤١- عمر عبد العزيز ( مخرج )

٤٢- د.ثريا رمضان ( استاذ صحة نفسية - جامعة عين شمس )

٤٣- ساندرا نشأت ( مخرجة )

٤٤- د.هاني عنان ( رجل اعمال )

٤٥- هالة خليل ( مخرجة )

٤٦- فاطمة ناعوت ( أديبة وكاتبة صحفية )

٤٧- م.عادل لطفي ( رئيس جمعية مستثمري مدينة الشيخ زايد )

٤٨- كريم العدل ( مخرج سينمائي )

٤٩- ريم العدل ( مصممة ازياء سينمائية )

٥٠- ميسون محفوظ ( مترجمة )

٥١- يحي قلاش ( نقيب الصحفيين السابق )

٥٢- ياسر صادق ( مخرج مسرحي )

٥٣-هشام أصلان ( كاتب )

٥٤- هاني كمال ( ممثل )

٥٥- د.عادل ضيف ( عميد هندسة المنصورة الأسبق )

٥٦- محمد العدل ( منتج سينمائي )

٥٧- مدحت العدل ( كاتب )

٥٨- د.خالد منتصر

٥٩- هاني كمال ( فنان )

٦٠- عرب لطفي ( مخرجة )

٦١- عمرو قابيل ( مخرج مسرحي )

٦٢- احمد زيدان ( شاعر )

٦٣- د.عمرو ابو العز ( عميد طب الاسنان السابق )

٦٤- محمود حربي ( صحفي )

٦٥- اشرف محمد ( سيناريست )

٦٦- محمد لطفي ( صحفي )

٦٧- نبيل عبد السلام ( محامي )

٦٨- جمال قاسم ( مخرج مسرحي )

٦٩- عبد الحليم جعفر ( محاسب )٧٠

- محمد العبد ( رجل اعمال )

٧١- جمال بخيت (شاعر)






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