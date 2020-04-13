أسعار الدولار اليوم الإثنين 13-4-2020.. تغيرات طفيفية بسعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم





تغيرات طفيفة شهدتها أسعار الدولار اليوم الإثنين، ليصعد سعر العملة الأمريكية في بنكين بنحو قرش واحد مع استقرار السعر فى البنوك الحكومية والخاصة، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.









توقعات أسعار الدولار:





قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.





وأشار إلى أن البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.





أسعار الدولار اليوم في البنوك:



