عضو بـ"العليا للفيروسات" يحسم الجدل بشأن عودة كورونا للمعافى (فيديو)

كشف الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي، أن هناك 51 حالة كانوا مصابين بالكورونا في كوريا الجنوبية، وتم شفاؤهم عاد لهم المرض مرة أخرى.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه حتى نضمن عدم إصابة معافى الكورونا بالمرض مرة ـأخرى، فيجب أن ننتظر من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ونجري تحليلا سريعا لنتـأكد من وجود الأجسام المضادة في المتعافي من الإصابة.





وأضاف أن الشفاء من المرض يكون بإجراء مسحتين وتكون نتيجتهما سلبية وبينهم 48 ساعة، وهنا يمكن الخروج من المستشفى، ولكن حتى لا تكون هناك احتمالية للإصابة نجري التحليل لنجد المتعافي كون أجساما دفاعية ضد المرض.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.



