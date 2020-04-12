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تصريح جديد لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة
الأحد 12/أبريل/2020 - 11:51 م
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بعض استفسارات أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة.
وقال الوزير في تصريح صحفي عبر جروب "أدعم طارق شوقي": "امتحانات الثانوية العامة والدبلومات في مواعيدها.. أما التفاصيل نعلنها منتصف مايو إن شاء الله".
وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019.
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.
جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.
وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التي يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
وأعلنت الوزارة ، في خطاب تم إرساله للمديريات تحديد عدد طلاب الثانوية العامة في كل لجنة امتحانات بمعدل 14 طالبا لكل فصل أو حجرة، ويتم توفير 2 فصل احتياطي بكل لجنة تحسبا لأي ظروف اضطرارية، مؤكدة أنه لن يتم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابقة مع إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الأمر على أن يتم تنفيذ جميع الاجراءات المتبعة في إنشاء اللجان طبقا لموافقة وزير التربية والتعليم وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها عمل رسم كروكي للجنة الجديدة.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.
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