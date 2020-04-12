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عاجل- الاتحاد الإفريقي: مصر قادرة على استضافة كأس العالم

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:51 م
جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر
علي نبوي
أثنى عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تنظيم مصر للبطولة أمم إفريقيا السابقة والتي أقيمت في صيف 2019.


وقال في تصريحات تليفزيونية :"التنظيم في مصر كان مدهشا، ولم أرى قرعة مثل التي حدثت تحت سفح الأهرامات وكذلك افتتاح البطولة ولم نكن نتوقع هذا المستوى ونشعر بالامتنان الدائم لما فعلته مصر في عام 2019 بالبطولة".

وأضافت :"مصر ساعدت الاتحاد الأفريقي لكي يضع معايير عالمية بفضل دعم وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، وقام رئيس "كاف" بتقديم تنهئتم".

وتابع :"نحن ممتتون تماما لما قام به المصريون في هذه النسخة من البطولة، والتي تميزت بوجود 24 فريق، وأعطتنا رؤية كبيرة لما ستكون عليه البطولات المقبلة".

وأوضح :"هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة الإفريقية، وأعطتنا صورة إيجابية عن مصر".

وأتم :"مصر قادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية وهي قادرة على استضافة كأس العالم".

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