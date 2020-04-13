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رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نعمل بطاقة 50% من العاملين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع اتفاقيات لعدد من المشروعات مع موانئ دبي وشركات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوى الأساسية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس مستمرة بالعمل، مع وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة ومحافظتي السويس وبورسعيد، مشيرا إلى أنه يتم العمل في الموانئ بطاقة 50% من العاملين.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن إطلاق أبواق موانئ المنطقة والسفن التجارية جاءت كمبادرة رمزية لدعم العاملين بالموانئ والقطاع الصحي.

وتابع: "إطلاق الأبواق استمر 15 ثانية لدعم العاملين في المنطقة الاقتصادية والأطباء"، مشيرا إلى أن جميع الموانئ حول العالم تقدم أدوارا مهمة في هذه الفترة الحرجة.

وفي سياق متصل، أطلقت السفن والقاطرات البحرية اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في موانئ المنطقة الاقتصادية، أبواقها لمدة 15 ثانية تضامنًا مع العاملين في قطاعات النقل البحري والصحة والمواقع الحيوية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»،وذلك في إشارة ترمز لدعم وتحية العاملين في قطاع الخدمات البحرية والرعاية الصحية وكافة الأفراد العاملين في المواقع الحيوية والخطوط الأمامية للتصدي لتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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