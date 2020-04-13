رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نعمل بطاقة 50% من العاملين

أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع اتفاقيات لعدد من المشروعات مع موانئ دبي وشركات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة.





وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوى الأساسية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس مستمرة بالعمل، مع وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة ومحافظتي السويس وبورسعيد، مشيرا إلى أنه يتم العمل في الموانئ بطاقة 50% من العاملين.





وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن إطلاق أبواق موانئ المنطقة والسفن التجارية جاءت كمبادرة رمزية لدعم العاملين بالموانئ والقطاع الصحي.





وتابع: "إطلاق الأبواق استمر 15 ثانية لدعم العاملين في المنطقة الاقتصادية والأطباء"، مشيرا إلى أن جميع الموانئ حول العالم تقدم أدوارا مهمة في هذه الفترة الحرجة.





وفي سياق متصل، أطلقت السفن والقاطرات البحرية اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في موانئ المنطقة الاقتصادية، أبواقها لمدة 15 ثانية تضامنًا مع العاملين في قطاعات النقل البحري والصحة والمواقع الحيوية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»،وذلك في إشارة ترمز لدعم وتحية العاملين في قطاع الخدمات البحرية والرعاية الصحية وكافة الأفراد العاملين في المواقع الحيوية والخطوط الأمامية للتصدي لتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).



