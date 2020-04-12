ولي العهد السعودي وترامب يرحبان بالاتفاق التاريخي لـ"أوبك +"





أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة "أوبك +".





وأعرب الأمير محمد بن سلمان وترامب، عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم إلى اتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.



