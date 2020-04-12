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ولي العهد السعودي وترامب يرحبان بالاتفاق التاريخي لـ"أوبك +"
الأحد 12/أبريل/2020 - 11:47 م
الفجر السعودي
أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة "أوبك +".
وأعرب الأمير محمد بن سلمان وترامب، عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم إلى اتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.
كما دار اتصال هاتفي مشترك بين ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، وترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودار خلال الاتصال، استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقد أعرب الملك سلمان وترامب وبوتين، عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.
وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.
ووجه ترامب، في وقت سابق من مساء اليوم، الشكر إلى الملك سلمان وبوتين، واصفاً اتفاق أوبك+ بأنه "عظيم وسيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأمريكية".
هذا وتوصل تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء المنظمة ودولاً من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها، في أوبك+، سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا، نظرا لارتفاع إنتاج ابريل نيسان من السعودية والإمارات والكويت.
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