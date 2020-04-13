Advertisements
نقيب الموسيقيين هاني شاكر ينعى وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز
الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:08 ص
فايقة محمد عادل
نعى الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وعبر عن مواساته قائلًا: "إنا لله وإن إليه راجعون، أنعى بكل الحزن والأسي الصديقة الغالية جودي والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز".
وتابع رحم الله الفقيدة ، وأدخلها فسيح جناته والهم أهلها الصبر والسلوان .
يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز توفيت اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها .
وعبر عن مواساته قائلًا: "إنا لله وإن إليه راجعون، أنعى بكل الحزن والأسي الصديقة الغالية جودي والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز".
وتابع رحم الله الفقيدة ، وأدخلها فسيح جناته والهم أهلها الصبر والسلوان .
يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز توفيت اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها .