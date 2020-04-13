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نقيب الموسيقيين هاني شاكر ينعى وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعى الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعبر عن  مواساته قائلًا: "إنا لله وإن إليه راجعون، أنعى بكل الحزن والأسي الصديقة الغالية جودي والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز".

وتابع رحم الله الفقيدة ، وأدخلها فسيح جناته والهم أهلها الصبر والسلوان .

يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز توفيت اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها .

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