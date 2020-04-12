حمد إبراهيم: طلبت من إيهاب جلال استبعادي لتدريب منتخب مصر

تحدث حمد إبراهيم إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة عن الفترة السابقة، والذى كان فيها إيهاب جلال قريب من تدريب منتخب مصر قبل تعيين حسام البدري.





وقال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إنه طلب من إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، الموافقة على تدريب منتخب مصر، دون التمسك باصطحابه في الجهاز الفني للفراعنة.





وأكد حمد إبراهيم في تصريحات ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "عندما تم انتقاد إيهاب جلال خلال ترشيحه للجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب تواجدي في الجهاز المعاون له، طالبته بعدم اصطحابي".





وتابع: "رفعت الحرج عن الكابتن إيهاب جلال وطالبته بالموافقة على تدريب المنتخب واستبعادي من الجهاز الفني، ولكنه رفض وتسمك بي"