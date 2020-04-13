Advertisements

عمرو الجنايني يكشف عن أبرز الصعوبات في بداية توليه مهمة رئاسة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن أصعب ما وجهه في بداية توليه المهمة.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"هناك بعض الصعوبات التي واجهناها وهي عدم وجود أي نظام، وقد يكون هذا الأسلوب متوارث منذ عشرات السنين".

وأضاف :"تعودت من خلال عملي بأنني أعمل من خلال نظام ولوائح، وأهم الملفات التي بدأنها هي إعادة هيكلة وتنظئم العاملين واستعنت بالدكتور صفوت النحاس والذي قام بتوظيف الجميع".

وتابع :"تطبيق اللوائح من قبل اللجنة الخماسية أغضب الكثير، مشيرًا إلى أنه قام بهيكلة الإداريين داخل الاتحاد".

وأشار :"دكتور صفوت النحاس قام بمجهود رائع ونجح في إدارة هذا الملف، فنجاح أي عمل يكون من خلال وضع نظام".

أخبار تهمك

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم.. صفقة تاريخية تقترب من الجزيرة وفايلر يختار مدافعا جديدا وحسم مصير القائد

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الأحد: جوارديولا يخون البارسا ونجم برازيلي جاهز لتمثيل البلوجرانا والكشف عن خطة مثيرة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

خبير لوائح يكشف مفاجأة حول انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 م

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

11:23 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي