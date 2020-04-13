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مصطفي كمال: محمد الشناوي الحارس رقم 1 في مصر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:08 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد جمال
تحدث مصطفي كمال مدرب حراس مرمي مصر المقاصة عن الحراس الأفضل فى مصر خلال الفترة الحالية. 

وأكد مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو رقم واحد في مصر.

وقال مصطفى كمال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمد الشناوي هو رقم واحد في مصر، ويليه محمد أبو جبل الذي ينافسه في حراسة ؤعرين منتخب مصر".

وعن رحيل شريف إكرامي عن النادي الأهلي، شدد: "شريف إكرامي رحل عن الأهلي بإحترام وأوضح سببه أنه يريد أن يشارك من جديد في المباريات، وقراره موفق بالنسبة لطموحاته ورؤيته"

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