طبيب يوجه رسالة عاجلة إلى المتعافين من الكورونا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي، إن المتعافي من فيروس كورونا لا يجب أن يمارس حياته بشكل طبيعي، إلا بعد التأكد أن جسمه كون أجسام مضادة.





وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه كلما كانت الأجسام المضادة التي تكونت في جسم المتعافي من الفيروس كثيرة، كلما كان أفضل للشخص.





وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي، أن مصر لديها التحليل الخاص بالأجسام المضادة، منوها بأن هناك نوعين من الأجسام المضادة إحدهما يطلق عليه "m" ويعني أن الجسم لديه إصابة حالية، والآخر "g" ويعني أن االجسم أصيب سابقا.



