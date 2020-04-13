Advertisements

الجنايني: لا أفكر إلا في مصلحة الكرة المصرية ولا يشغلني حب أو كره أحد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إنه لا يفكر إلا تحقيق مصلحة الكرة المصرية، ولن يخوض الانتخابات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نحن من أكثر المحظوظين واللجنة بالكامل لأننا لا نريد شئ فنحن لا نفكر في دخول الانتخابات".

وتابع :"حب وكره البعض لا يشغلني.. هناك من ينتقدني دون أي أغراض والبعض يقوم بدعمنا من بعيد".

وواصل :"لن أفعل إلا الصح.. أثق في قدراتي وقدرات المتواجدين في اللجنة وهدفنا تحقيق مصلحة الكرة المصرية".

أخبار تهمك

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الأحد: جوارديولا يخون البارسا ونجم برازيلي جاهز لتمثيل البلوجرانا والكشف عن خطة مثيرة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة الصفقات الجديدة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خبير لوائح يكشف مفاجأة حول انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستبعد هؤلاء من خلافة أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم.. صفقة تاريخية تقترب من الجزيرة وفايلر يختار مدافعا جديدا وحسم مصير القائد

منذ أقل من ساعتين

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:12 م

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

عاجل.. اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين وترامب وبوتين

11:23 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

08:04 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي