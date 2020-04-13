الجنايني: لا أفكر إلا في مصلحة الكرة المصرية ولا يشغلني حب أو كره أحد

Advertisements

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إنه لا يفكر إلا تحقيق مصلحة الكرة المصرية، ولن يخوض الانتخابات.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نحن من أكثر المحظوظين واللجنة بالكامل لأننا لا نريد شئ فنحن لا نفكر في دخول الانتخابات".



وتابع :"حب وكره البعض لا يشغلني.. هناك من ينتقدني دون أي أغراض والبعض يقوم بدعمنا من بعيد".



وواصل :"لن أفعل إلا الصح.. أثق في قدراتي وقدرات المتواجدين في اللجنة وهدفنا تحقيق مصلحة الكرة المصرية".

