إنجي علي تنعي والدة دنيا عبدالعزيز





نعت اﻹعلامية إنجي علي، والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز التي توفيت أمس، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"حيث كتبت إنجي قائلة : "إنا لله وإن إليه راجعون، والدة دنيا عبدالعزيز في ذمة الله، الله يرحمها".وعلق أحد المتابعين: "ألف رحمة ونور عليها ويجعل مثواها الجنة يارب".يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز توفيت اليوم من داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض، ولم يتحدد موعد تشييع جثمانها حتى الأن.