اتحاد الكرة: لن نجامل أحد.. وتسريبات اللائحة غير صحيح

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أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بأن التسريبات المنتشرة مؤخرا باللائحة الجديدة للجبلاية غير صحيحة.



وأضاف في تصريحات تلفزيوينة :"تسريبات اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة غير صحيحة على الإطلاق".



وتابع :"لن أجامل أي شخص في وضع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، نحن نعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية".



وأشار :"مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستحدد آليات تطبيق بند تضارب المصالح، ولن أجامل أحد على الإطلاق سننفد ما هو صحيح".



