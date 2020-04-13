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اتحاد الكرة: لن نجامل أحد.. وتسريبات اللائحة غير صحيح
الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:13 ص
علي نبوي
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بأن التسريبات المنتشرة مؤخرا باللائحة الجديدة للجبلاية غير صحيحة.
وأضاف في تصريحات تلفزيوينة :"تسريبات اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة غير صحيحة على الإطلاق".
وتابع :"لن أجامل أي شخص في وضع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، نحن نعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية".
وأشار :"مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستحدد آليات تطبيق بند تضارب المصالح، ولن أجامل أحد على الإطلاق سننفد ما هو صحيح".