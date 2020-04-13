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الجنايني: خبرات البدري رجحة كفته في تولي تدريب منتخب مصر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:18 ص
حسام البدري
حسام البدري
علي نبوي
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري كواليس اختيار حسام البدري لتولي تدريب منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أجيري والذي أقيل عقب خروج الفراعنة من بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال في تصريحات تلفزيوينة :"كان هناك مفاضلة بين حسام البدري وإيهاب جلال لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، ولكن الخبرات رجحت كفة البدري لتولي المهمة".

وأشار :"كان لدي القرار بداخلي بأن يتولى حسام البدري المهمة، وخبراته رجحت كفته على حساب إيهاب جلال".

وواصل :"حسام البدري هو من اختار الجهاز المساعد ورأى بأن هذه المجموعة هي التي ستساعده في تحقيق النجاح".

وزاد :"لم أمارس أي ضغوطات على البدري في تشكيل الجهاز المعاون".

وتابع :"أملي كبير في هذا الجهاز الفني لتحقيق طموحات الكرة المصرية، ونقدم لهم كل الدعم".

وعن اعتذار حسن شحاته عن تولي المهمة قال :"الاجتهادات كانت كبيرة للغاية في هذا الأمر.. نحن نتشرف بالكابتن حسن شحاته في أي مهمة فنية باتحاد الكرة".

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