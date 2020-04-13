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محافظ البحر الأحمر يكشف شهادة الأجانب عن مصر (فيديو)
الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:36 ص
أمنية فوزي
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنهم اتخذوا العديد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء حظر التجوال وقبله.
وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم قرروا منع رحلات السفاري والرحلات السياحية الرحلات البحرية حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك في شم النسيم.
وتابع: "مواطني البحر الأحمر لديهم درجة وعي كبيرة، ونأمل في أن نتجاوز هذه الأزمة في وقت قريب طالما يلتزم المواطنين، لافتًا إلى أن الأجانب بالبحر الأحمر أثنوا على إجراءات الدولة المصرية في مواجهة كورونا، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أكبر بكثير من الإجراءات التي اتخذتها بلادهم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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