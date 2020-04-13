محافظ البحر الأحمر يكشف شهادة الأجانب عن مصر (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنهم اتخذوا العديد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء حظر التجوال وقبله.





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم قرروا منع رحلات السفاري والرحلات السياحية الرحلات البحرية حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك في شم النسيم.





وتابع: "مواطني البحر الأحمر لديهم درجة وعي كبيرة، ونأمل في أن نتجاوز هذه الأزمة في وقت قريب طالما يلتزم المواطنين، لافتًا إلى أن الأجانب بالبحر الأحمر أثنوا على إجراءات الدولة المصرية في مواجهة كورونا، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أكبر بكثير من الإجراءات التي اتخذتها بلادهم.



