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عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

انتشرت في الساعات الماضية، شائعات تفيد بإصابة النجم الشاب خالد بفيروس "كورونا" المستجد، ووفاته في إحدي مستشفيات باريس بسبب هذا المرض.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية الجزائرية، أن هذه الأنباء مجرد شائعات، ليست لها دليل من الصحة، مؤكدةً أن الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من مشاكل صحية، نافية ما تردد عن وفاته، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة.

يذكر أن الشاب خالد بدأ أولى أغانيه فى سن مبكر، ففى سن 14 شكل خالد أول فرقة تحت اسم "فرقة الخمسة نجوم"، وقد سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم "Trigue Lycée" وكان للتغيير الكبير فى موسيقى الراى أثر فى تشجيعه على التقدم فى وقت مبكر ليصبح أشهر مطربى الرأى دوليا، ومنذ بداياته واعتمد ملك الرأى لوك خاص به وعرف بشعره الكثيف والشارب

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