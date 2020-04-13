"لازم نصبر.. خليكم في البيت".. مادلين طبر توجه رسالة للجمهور عبر "الفجر الفني"













ينتاب العالم الشعور بالخوف والقلق الشديد لما حل عليه من بلاء وباء فيروس كورونا المستجد، الذي بات يهدد حياة الشعوب بأكملها.وحرصت الفنانة اللبنانية مادلين طبر على توجيه بعض النصائح لجمهورها من خلال "الفجر الفني" قائلة: "مساء الورد إحنا مازلنا في مصر ملتزمين بإرتداء الكمامات ومن شوية خلعت الجوانتي، لأنني أقوم بالتصوير في الأستوديو.. لازم يكون عندنا وعي والتزام وصبر والإلتزام بسماع الكلام".وتابعت قائلة: "عندما يأتي القرار بأن كل شئ في أمان وافراج من مصدر موثوق نعرف ان الأزمة أصبحت في نزول".واختتمت "طبر" حديثها قائلة: "إحنا مازلنا في الأسبوع الثامن صدقوني لازم الالتزام، خليكم في البيت.. مع احترامي مادلين طبر".يذكر أن تستعد الفنانة مادلين طبر لخوض هذا السباق الرمضاني 2020 بالمشاركة في مسلسل "القمر أخر الدنيا"، والذي تدور أحداثه في اطار إجتماعي رومانسي.وشارك في بطولة مسلسل "القمر أخر الدنيا" كلا من بشرى، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، هشام اسماعيل، عمرو عابد، ثراء جبيل، أميرة نايف، مؤمن نور، تأليف ثناء هاشم، إنتاج شيرين مجدي، إخراج تامر حمزة.